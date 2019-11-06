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среда, 06 ноября 2019 21:50

Зеленский обсудил с Эрдоганом подготовку Соглашения о свободной торговле

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Зеленский обсудил с Эрдоганом подготовку Соглашения о свободной торговле
Президенты поговорили по телефону. Фото: inosmi.ru

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы стран обсудили состояние подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции. Собеседники согласились с важностью активизации переговорного процесса по подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией, сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский приветствовал участие турецких компаний в выставке "Оружие и безопасность-2019". Подчеркнул важность сотрудничества с Турцией в контексте усиления обороноспособности Украины.

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Эрдоган подчеркнул неизменность поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также приветствовал шаги президента Зеленского по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком. Зеленский сообщил о ситуации с безопасностью на Донбассе и об усилиях, направленных на прекращение боевых действий, сообщает пресс-служба президента.

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