В Давосе президент Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Автор: УНН Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и президент Украины Владимир Зеленский.

В Офисе президента обнародовали соответствующее видео.

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По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Международный валютный фонд утвердит новую программу сотрудничества для Украины "в ближайшем будущем".

7 декабря Украина и МВФ договорились о начале новой программы сотрудничества. Договоренность предусматривает подписание так называемой Staff Level Agreement - предварительного согласия, которое означает намерение МВФ заключить кредитную программу с Украиной. Общая сумма финансирования должна составить около $5,5 млрд на 3 года. Сейчас программа с МВФ еще не действует. Ее должен утвердить Совет директоров фонда.