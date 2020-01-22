Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ

В Офисе президента обнародовали соответствующее видео.
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По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Международный валютный фонд утвердит новую программу сотрудничества для Украины "в ближайшем будущем".
7 декабря Украина и МВФ договорились о начале новой программы сотрудничества. Договоренность предусматривает подписание так называемой Staff Level Agreement - предварительного согласия, которое означает намерение МВФ заключить кредитную программу с Украиной. Общая сумма финансирования должна составить около $5,5 млрд на 3 года. Сейчас программа с МВФ еще не действует. Ее должен утвердить Совет директоров фонда.
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