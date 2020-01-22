Новую программу для Украины МВФ утвердит в ближайшее время - Гончарук

Гончарук в Давосе рассказал о сотрудничестве с МВФ. Фото: espreso.tv

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Международный валютный фонд утвердит новую программу сотрудничества для Украины "в ближайшем будущем".

Об этом Гончарук заявил в интервью в специальном выпуске Newsweek, посвященном Всемирному экономическому форуму в Давосе, сообщает hromadske.ua

"В ближайшем будущем мы ожидаем получить долгосрочную программу с МВФ, и мы уже согласовали ключевые условия. За пол месяца мы уже имели 2 визита МВФ, и эта частота - лучший маркер наших постоянных отношений с фондом", - сказал Гончарук.

Сейчас Гончарук находится в Давосе, где также запланирована встреча министра финансов Оксаны Маркаровой и президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалина Георгиевой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маркарова рассказала о судьбе сотрудничества Украины с МВФ

Окончательное решение об утверждении новой кредитной программы МВФ должен принять Совет директоров фонда. Соответствующее заседание может состояться в феврале 2020 года.

7 декабря Украина и Международный валютный фонд договорились о начале новой программы сотрудничества, подписав Staff Level Agreement - предварительное согласие, которое означает намерение МВФ заключить кредитную программу с Украиной. Общая сумма финансирования должна составить около $5,5 млрд сроком на 3 года.

Швейцарская служба безопасности предупредила спецоперацию российских шпионов в Давосе, где стартовал Всемирный экономический форум. Вероятно, россияне планировали покушение на международного финансиста, лоббиста "закона Магнитского" Билла Браудера.