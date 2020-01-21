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вторник, 21 января 2020 13:03

В Давосе разоблачили российских шпионов с диппаспортами

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В Давосе разоблачили российских шпионов с диппаспортами
Билл Браудер (на фото) возглавлял фонд, в котором работал Сергей Магнитский. Последний расследовал схемы хищения денег из российского бюджета. Фото: World Economic Forum

Швейцарская служба безопасности предупредила спецоперацию российских шпионов в Давосе, где стартовал Всемирный экономический форум.

Вероятно, россияне планировали покушение на международного финансиста, лоббиста "закона Магнитского" Билла Браудера. Об этом он написал в своем Twitter.

"Они притворялись сантехниками. Когда их арестовали, они предъявили свои дипломатические паспорта и покинули страну", - написал Браудер.

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Браудер - международный финансист и инвестор. Соучредитель и гендиректор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, который в 1995-2006 годах был одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, действующих на российском фондовом рынке.

В 2005 году Россия по неизвестным причинам запретила Браудеру въезд. Позже его объявили шпионом и преступником и заочно приговорили к 9 годам колонии.

В 2010-м Браудер возглавил кампанию по расследованию гибели юриста фонда Сергея Магнитского. Именно тот обнаружил кражу налога на прибыль, который фонд оплатил в российский бюджет в 2006 году.

21 января в швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум. Участие в нем примут около 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств.

В рамках мероприятия 22 января выступит президент Владимир Зеленский. Его специальное обращение запланировано на 17:15 по Киеву.

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Дата
21
января

Швейцарцам начали давать гражданство Ватикана

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