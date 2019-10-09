Зеленский вручил удостоверения новым членам ЦИК

Зеленский и Разумков поздравили новых членов ЦИК. Фото: АП

Президент Украины Владимир Зеленский вручил удостоверения новым членам Центральной избирательной комиссии.

Глава государства поздравил членов ЦИК с избранием и пожелал плодотворной работы, сообщает пресс-служба президента.

"Желаю вам успехов. У вас действительно очень важная работа", - отметил Зеленский.

Членов Центризбиркома с назначением также поздравил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Он отметил важность участия нового состава ЦИК в работе над Избирательным кодексом и законопроектом о референдуме.

Олег Диденко стал председателем Центральной избирательной комиссии. Его единогласно избрали на первом заседании ЦИК.