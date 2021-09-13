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понедельник, 13 сентября 2021 10:20

Зеленский вручил орден герою сериала "Слуга народа"

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Зеленский вручил орден герою сериала &quot;Слуга народа&quot;
Станислав Боклан играл роль премьера. Кадр из сериала "Слуга народа"

Президент Владимир Зеленский ко Дню украинского кино отметил государственными наградами актеров и работников кино. Об этом говорится в указе президента от 11 сентября.

Орденом "За заслуги" III степени Зеленский наградил, в частности, актера Станислава Боклана, сыгравшего в сериале "Слуга народа" роль премьер-министра.

Также орден получили: ведущий телеканала "1+1" Юрий Горбунов, кинорежиссер Михаил Ильенко, председатель Национального союза кинематографистов Украины Александр Янчук.

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Ордена княгини Ольги III степени получили четыре актрисы - Людмила Ефименко, Екатерина Кистень, Леся Самаева и Ольга Сумская.

Актрисе Нине Антоновой присвоели звание народной артистки Украины.

Станислав Боклан - народный артист Украины.

По случаю Дня украинского кино актриса Ольга Сумская поделилась архивными кадрами.

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