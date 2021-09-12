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воскресенье, 12 сентября 2021 19:46

Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад
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Актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская вспомнила начало своей карьеры.

По случаю Дня украинского кино знаменитость пересмотрела архивные кадры и поделилась ими со своими поклонниками в Instagram.

Звезда опубликовала черно-белые снимки, которые сделали более 30 лет назад.

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На первой фотографии Сумская предстала в образе Роксоланы. Именно благодаря этой роли актриса получила бешеную популярность.

Актриса поделилась архивными фотографиями. Фото: instagram.com/olgasumska
Актриса поделилась архивными фотографиями. Фото: instagram.com/olgasumska
Актриса поделилась архивными фотографиями. Фото: instagram.com/olgasumska

Также звезда показала фотографию, сделанную на территории Киностудии имени Довженко 1988 года. Третье фото сделали во время съемок фильма "Карпатское золото" 1990 года.

Фронтвумен группы The Hardkiss 30-летняя Юлия Санина опубликовала нежные фото. Вместе с мужем 37-летним Валерием Бебко и сыном Даниилом приняла участие в чувственной фотосессии.

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