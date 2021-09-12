Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад

Актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская вспомнила начало своей карьеры.

По случаю Дня украинского кино знаменитость пересмотрела архивные кадры и поделилась ими со своими поклонниками в Instagram.

Звезда опубликовала черно-белые снимки, которые сделали более 30 лет назад.

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На первой фотографии Сумская предстала в образе Роксоланы. Именно благодаря этой роли актриса получила бешеную популярность.

Также звезда показала фотографию, сделанную на территории Киностудии имени Довженко 1988 года. Третье фото сделали во время съемок фильма "Карпатское золото" 1990 года.

Фронтвумен группы The Hardkiss 30-летняя Юлия Санина опубликовала нежные фото. Вместе с мужем 37-летним Валерием Бебко и сыном Даниилом приняла участие в чувственной фотосессии.