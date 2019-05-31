Зеленский впервые встретился с антикоррупционерами

Президент Владимир Зеленский встретился с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

Автор: president.gov.ua Зеленский, Сытник и Холодницкий уселись за одним столом.

Об этом сообщает сайт главы государства в пятницу.

Обсуждали улучшения взаимодействия антикоррупционных органов, повышение эффективности их работы.

Зеленский заявил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность.

Также он заявил, что граждане требуют неотвратимости наказания для коррупционеров.

Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших 3-х месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев, сообщают в АП.

Также участники встречи обсудили предложения законодательного и практического характера о совершенствовании работы антикоррупционных органов.

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Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел безотлагательно проинформировать Совет Европы и Организацию Объединенных Наций, что Национальное антикоррупционное бюро Украины может прямо сотрудничать и контактировать с антикоррупционными органами других государств.