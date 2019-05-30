Зеленский развязал руки НАБУ

Порошенко препятствовал работе НАБУ, говорят у президента Зеленского. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел безотлагательно проинформировать Совет Европы и Организацию Объединенных Наций, что Национальное антикоррупционное бюро Украины может прямо сотрудничать и контактировать с антикоррупционными органами других государств.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент указал, что по закону и Уголовно процессуальному кодексу, НАБУ наделены полномочиями центрального органа по международному сотрудничеству в расследовании уголовных производств.

Бюро может напрямую коммуницировать с международными партнерами по расследованию коррупционных деяний, передавать и получать запросы о международной правовой помощи.

Зеленский поручил безотлагательно сообщить участников международных многосторонних договоров о признании Украиной с 25 января 2015 года НАБУ центральным органом (совместно с Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой) в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров призвал уйти в отставку.