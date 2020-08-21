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пятница, 21 августа 2020 01:05

Зеленский впервые прокомментировал слухи о "спецоперации с вагнеровцами"

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Зеленский впервые прокомментировал слухи о &quot;спецоперации с вагнеровцами&quot;
Зеленский: "Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции". Фото: iz.ru

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "бредом" слухи о "срыве украинской спецоперации" по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнер".

"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции", - сказал Зеленский в комментарии Радио Свобода.

В ответ на уточняющий вопрос, планировалась ли операция, Зеленский поинтересовался: "Зачем вы задаете такой провокационный вопрос? Зачем сейчас вы президенту Украины говорите, что операция планировалась?".

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До этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о "хорошо продуманной и спланированной дезинформационной кампании" из-за появления в СМИ информации о якобы срыве украинской спецоперации по задержанию российских наемников.

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков Вагнера, задержанных 29 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал выдачу вагнеровцев России несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.

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