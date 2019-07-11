Зеленский впервые поговорил с Путиным

Путин и Зеленский провели телефонный разговор. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

О разговоре сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Инициатором разговора была украинская сторона.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению находящихся с обеих сторон человек. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - сообщил Песков.

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"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - добавил пресс-секретарь Кремля.

Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться в Минске вместе с президентами США, Франции и премьером Британии.