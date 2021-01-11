Зеленский возвращается с отдыха. Чем будет заниматься на этой неделе

Владимир Зеленский встретится с Майей Санду завтра. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе встретится с президентом Молдовы Майей Санду. Она будет находиться в Украине с официальным визитом.

12 января Зеленский и Санду проведут переговоры в Киеве, сообщает Офис президента.

По результатам переговоров главы государств подпишут ряд двусторонних документов.

На прошлой неделе пользователи Instagram публиковали фото с президентом Зеленским на лыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области. Фотографии обнародовали 6-7 января.

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15 ноября Молдова избрала президентом 48-летнюю Майю Санду. Лидер партии "Действие и солидарность" набрала 57,75% голосов. Когда возглавляла правительство, приоритетом называла отношения с Евросоюзом. Летом прошлого года посетила Украину. Часть речи в Верховной Раде произнесла на украинском: "Євроінтеграція та імплементація Угоди про асоціацію з ЄС — наші спільні цілі". Выступала за восстановление территориальной целостности Украины, деоккупацию Крыма.