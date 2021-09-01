Зеленский на Арлингтонском кладбище. Фото: Скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский возложил венок к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище, США.

В начале мероприятия прозвучали гимны Украины и США. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

"Президент и первая леди Украины возложили венок к могиле Неизвестного солдата", - говорится в сообщении.

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На церемонии также присутствовал командующий Объединенной оперативной группы Военного округа Армии США в Вашингтоне генерал Алан Пепин.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский посетил Пентагон. Встречается с Байденом 1 сентября. Зеленский предоставит списки политзаключенных Кремля, пленных и пропавших без вести.