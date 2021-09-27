Зеленский внес законопроект о защите политзаключенных

Законопроект предусматривает создание комиссии. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей".

Об этом сообщил сайт главы государства в понедельник.

Документ призван создать законодательные механизмы для социальной и правовой защиты таких лиц и членов их семей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семья украинского политзаключенного в РФ месяцами не получает от него вестей

Планируют образование Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы.

Также президент зарегистрировал в парламенте связанные с предыдущим законопроекты изменений в Налоговый кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Предлагаемые изменения в КоАП предусматривают административную ответственность за невыполнение требований комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины.

На временно оккупированных Россией территориях Украины и в РФ в незаконном заключении находятся 450 украинцев, сообщал президент на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.