Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах.
Глава государства определил его как неотложный. Об этом говорится на сайте парламента.
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Так, проект закона "Об предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" получили в ВРУ и передали на рассмотрение руководству.
Сейчас текст документа на сайте парламента отсутствует.
Законопроект об олигархах, который анонсировал президент Владимир Зеленский, не отделяя бизнес от политики. Зато станет инструментом власти для борьбы с оппозицией.
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