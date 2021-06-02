Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах

Президентский законопроект об олигархах внесли в ВРУ. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах.

Глава государства определил его как неотложный. Об этом говорится на сайте парламента.

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Так, проект закона "Об предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" получили в ВРУ и передали на рассмотрение руководству.

Сейчас текст документа на сайте парламента отсутствует.

Законопроект об олигархах, который анонсировал президент Владимир Зеленский, не отделяя бизнес от политики. Зато станет инструментом власти для борьбы с оппозицией.