Зеленский внес изменения в закон о национальном сопротивлении

Ограничения не касаются охотничьего оружия. Фото: president.gov.ua

17 февраля президент Владимир Зеленский подписал законопроект об изменениях в законе о национальном сопротивлении.

Документ вносит ряд уточнений в полномочия командования сил спецопераций Вооруженных сил Украины по организации движения сопротивления, вопросам его финансирования и обеспечения, говорится на сайте Верховной Рады.

"Отменяется согласование кандидатов на должность командиров добровольческих формирований территориальных общин с органами местного самоуправления, на территории которых будут функционировать такие добровольческие формирования", - говорится в сообщении.

На граждан, зачисленных в состав добровольческих формирований территориальных общин, во время участия в подготовке и выполнении задач территориальной обороны распространяется действие уставов ВСУ. Стрелковое оружие и другие виды вооружения добровольческих формирований территориальных общин и боеприпасы смогут храниться только в воинских частях сил терробороны.

Предыдущая редакция закона предусматривала, что штатная оружие добровольцев, может храниться не только в военных частях, но и в "других определенных Кабмином местах". Речь лишь о штатном оружии и боеприпасах, которые добровольцы согласно закону Об основах нацсопротивления будут получать от ВСУ. Охотничьего оружия, которое также имеют право использовать добровольцы, ограничения не касаются.

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Добровольческие формирования, помимо индивидуального оружия, также могут обеспечиваться другими видами вооружения и боеприпасов.

На службу в военном резерве в силах терробороны ВСУ разрешили принимать граждан, которые признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе по состоянию здоровья вследствие ранений, полученных во время исполнения обязанностей военной службы.

Отменяется действующая норма о переподчинении Национальной гвардии главнокомандующему ВСУ в особый период и возвращается норма, что переподчинение будет осуществляться только с введением военного положения.

Правительство лишается полномочий определять в случае военного положения порядок:

- запрета проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций;

- изъятия у предприятий и граждан телекоммуникационного оборудования, телевизионной, видео-и аудиоаппаратуры, компьютеров и других средств связи;

- изъятие у предприятий, учреждений, организаций учебной и боевой техники и тому подобное.

На неделе Зеленский также внес изменения в Положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве ВСУ.