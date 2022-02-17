Зеленский внес изменения в указ о резервистах

Зеленский обновил положения о службе в военном резерве. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в Положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий указ №59/2022 опубликован на сайте главы государства.

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"Президент Украины внес изменения в указ от 29 октября 2012 года №618 "О Положении о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Вооруженных сил Украины" (с изменениями, внесенными указами от 6 июня 2014 года №502 и от 18 мая 2015 года №274)", — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Внесены следующие изменения. Пункт 3 Указа изложить в следующей редакции:

"3. Граждане проходят службу в военном резерве в добровольном порядке, а в особый период лица, уволенные с военной службы, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодные к службе в военном резерве и соответствуют установленным требованиям прохождения службы в военном резерве, – в обязательном порядке".

Абзац пятый пункта 12 излагается в редакции:

"В особый период на службу в военном оперативном резерве в обязательном порядке на должности в соответствии с их воинских званий зачисляются лица, уволенные с военной службы, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодные к службе в военном резерве и соответствуют установленным требованиям прохождения службы в военном резерве".

Пункт 15 изложен в следующей редакции:

"15. Порядок замещение резервистами военных должностей, предусмотренных штатами военного времени, в случае перевода Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта на организацию и штаты военного времени, а также особенности ведения воинского учета резервистов в органах военного управления, воинских частях, в городских (районных) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки устанавливаются Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины".

Также президентом были внесены другие правки в Указ.

Военный резерв – компонент в Вооруженных Силах Украины или других военных формированиях, состоящий из резервистов и запаса человеческих ресурсов. На особый период в состав военного резерва, в обязательном порядке, относят всех военнослужащих, уволенных со срочной воинской службы, воинской службы по призыву во время мобилизации. К военным званиям резервистов прилагается слово "резерв".