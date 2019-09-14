Зеленский ветировал Избирательный кодекс, принятый бывшим парламентом

 
Ексклюзивы
1/5
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
1 Просмотров: 1368
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1053
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2727
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1323
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
1 Просмотров: 1998
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2700
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1116
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1575
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1269
Фото
Все фото
6
4
4
28
15
Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском
Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском
&quot;Одна из главных войн - дипломатическая&quot; - Зеленский представил Пристайко
"Одна из главных войн - дипломатическая" - Зеленский представил Пристайко
Зеленский снова приехал в Раду
Зеленский снова приехал в Раду
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
Видео
Все видео
Зеленский выступил с "95 кварталом" на закрытой вечеринке
Зеленский выступил с "95 кварталом" на закрытой вечеринке
Новая ГПУ обещает реанимировать дело "бриллиантовых прокуроров"
Новая ГПУ обещает реанимировать дело "бриллиантовых прокуроров"
Климкин будет "жестко действовать" против НАБУ
Климкин будет "жестко действовать" против НАБУ
Кличко собирается победить на досрочных выборах мэра
Кличко собирается победить на досрочных выборах мэра
Льготы для евроблях и наказание для прогульщиков: Рада собралась на заседание (фото)
Льготы для евроблях и наказание для прогульщиков: Рада собралась на заседание (фото)
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4491
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1593
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30726
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 сентября 2019
Просмотров: 270
Перед сеансом
Усе воно якось збігалося. "Запиши із Дзюбою інтерв'ю, – телефонно радила днями добра подруга. – Поки Іван Михайлович на силі, поки йому ...
суббота, 14 сентября 2019 15:45

Зеленский ветировал Избирательный кодекс, принятый бывшим парламентом

  Комментировать
Зеленский ветировал Избирательный кодекс, принятый бывшим парламентом
Зеленский не поддержал Избирательный кодекс парламента 8-го созыва. Фото: DW

Президент Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс, принятый парламентом прошлого созыва.

"Поддерживая в целом сведение в единый кодифицированный законодательный акт всех избирательных процедур и правил с целью унификации регулирования подготовки и проведения выборов в Украине, считаю, что такой акт должен обеспечить надлежащую регламентацию избирательного процесса на демократических началах и с соблюдением демократических процедур с целью обеспечения реализации гражданами Украина закрепленного Конституцией Украины избирательного права ... При этом Кодекс, который поступил на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур ", - говорится в предложениях президента в Избирательный кодекс, опубликованных на сайте ВР.

Президент предложил изменения в 17 пунктах и отметил, что это не полный перечень замечаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, как "Слуга народа" рассчитается за увольнение ЦИК

"Учитывая изложенное не могу поддержать Избирательный кодекс Украины в предложенной редакции, возвращаю его для повторного рассмотрения и предлагаю доработать с учетом приведенных замечаний с целью обеспечения надлежащей регламентации избирательного процесса, создание условий для свободного волеизъявления граждан Украины на основе конституционных принципов и демократических стандартов организации и проведения выборов, предотвращения любых злоупотреблений и манипуляций во время проведения выборов ", - говорится в сообщении.

Верховная Рада 8 созыва приняла Избирательный кодекс 11 июля. Тогдашний спикер Андрей Парубий 17 раз ставил на голосование поправки, на которые не хватало голосов. Решение принимали час. Документ поддержали 230 нардепов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский ветировал Избирательный кодекс, принятый бывшим парламентом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

25 лет исполнилось самому известному киношному киллеру

"Во втором тайме вынесли "Спартак" вперед ногами" – 25 лет легендарной победе

Княгини отключили аппарат жизнеобеспечения

Самое читаемое
На русском языке и с матом: &quot;слуга народа&quot; нарядился в провокационную футболку
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку 15 Просмотров: 36452
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
12
 1 Просмотров: 36371
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
 Просмотров: 27524
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 18486
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого 1 Просмотров: 17496
Политика
"Слуга народа" вернет киевские райсоветы
"Слуга народа" вернет киевские райсоветы Просмотров: 234
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
 4 Просмотров: 306
Рассказали, как "Слуга народа" рассчитается за увольнение ЦИК
Рассказали, как "Слуга народа" рассчитается за увольнение ЦИК
 Просмотров: 756
Богдан приставал к Вакарчуку на форуме YES-2019: в сети показали фото
Богдан приставал к Вакарчуку на форуме YES-2019: в сети показали фото 2 Просмотров: 1494
Президент представил нового главу Днепропетровской ОГА
Президент представил нового главу Днепропетровской ОГА 1 Просмотров: 1746
Больше всего комментируют
15
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку
6
Видеть вора на нарах, а не на островах - Зеленский рассказал о "счастье"
4
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
2
"Было стыдно за свое счастье" - Зеленский рассказал, почему пошел в политику
2
Геращенко не отстранят от работы в Раде
Голосов: 11387
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua