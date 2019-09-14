Зеленский ветировал Избирательный кодекс, принятый бывшим парламентом

Зеленский не поддержал Избирательный кодекс парламента 8-го созыва. Фото: DW

Президент Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс, принятый парламентом прошлого созыва.

"Поддерживая в целом сведение в единый кодифицированный законодательный акт всех избирательных процедур и правил с целью унификации регулирования подготовки и проведения выборов в Украине, считаю, что такой акт должен обеспечить надлежащую регламентацию избирательного процесса на демократических началах и с соблюдением демократических процедур с целью обеспечения реализации гражданами Украина закрепленного Конституцией Украины избирательного права ... При этом Кодекс, который поступил на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур ", - говорится в предложениях президента в Избирательный кодекс, опубликованных на сайте ВР.

Президент предложил изменения в 17 пунктах и отметил, что это не полный перечень замечаний.

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"Учитывая изложенное не могу поддержать Избирательный кодекс Украины в предложенной редакции, возвращаю его для повторного рассмотрения и предлагаю доработать с учетом приведенных замечаний с целью обеспечения надлежащей регламентации избирательного процесса, создание условий для свободного волеизъявления граждан Украины на основе конституционных принципов и демократических стандартов организации и проведения выборов, предотвращения любых злоупотреблений и манипуляций во время проведения выборов ", - говорится в сообщении.

Верховная Рада 8 созыва приняла Избирательный кодекс 11 июля. Тогдашний спикер Андрей Парубий 17 раз ставил на голосование поправки, на которые не хватало голосов. Решение принимали час. Документ поддержали 230 нардепов.