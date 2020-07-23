Зеленский верит в прекращение огня на Донбассе с 27 июля

В четверг Зеленский побывал у КПВВ "Станица Луганская". Фото: president.gov.ua

В случае обстрела украинских военных в Донбассе они всегда отвечают, и очень мощно. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в четверг, находясь в Станице Луганской.

"В Украине никто ничего не ждет. Вы знаете, что когда по нам стреляют - мы всегда отвечаем, и очень мощно", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, будут ли отвечать украинские военные в нарушение режима прекращения огня.

Накануне Трехсторонняя контактная группа договорилась, что с 00:01 27 июля должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения.

"Сейчас наши представители, которые постоянно находятся в переговорах Трехсторонней контактной группы договорились о постоянном прекращении огня.

Ожидаем подписание этого документа всеми сторонами "нормандской группы". И верю в то, что все стороны подпишут. Это Украина, Франция, Германия и Российская Федерация. И с 27 июля, верю в это, что может наступить тот момент, когда будет устойчивое прекращение огня", - цитирует Зеленского "Інтерфакс-Україна"

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Ранее в ОБСЕ озвучили подробности соглашения о прекращении огня на Донбассе, достигнутые во время переговоров Трехсторонней контактной группы. В частности речь идет о запрете на наступательные действия и на использование любых видов летательных аппаратов.