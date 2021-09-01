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среда, 01 сентября 2021 02:28

Зеленский в США. Стороны подписали "космический" Меморандум

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Государственное космическое агентство Украины и Космическое командование Министерства обороны США подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов и оказания услуг и информации по космической ситуационной осведомленности.

Документ расширяет развитие украинской-американского сотрудничества новым направлением и соответствует участию Украины в реализации космической программы "Артемида" под руководством США, сообщают в Офисе президента Украины.

Меморандум открывает для Украины дополнительные возможности в контексте намерений по подготовке собственной ракеты-носителя для будущих коммерческих запусков.

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Сотрудничество будет способствовать возобновлению прежних или заключению новых двусторонних договоренностей между Украиной и США в космической сфере.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться Украина.

Глава государства также пригласил Нельсона посетить Украину. Руководитель NASA принял приглашение.

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