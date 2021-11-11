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суббота, 13 ноября 2021 06:31

Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
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Бывший спикер Дмитрий Разумков показал, как катается на велосипедах с сыном. Рекорд бывшего руководителя парламента – 101 километр.
Фото: Скриншот с програмы на ICTV
Народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко с первой леди Исландии Элизой Рид
Народный депутат от «Батькивщины» Иван Крулько готовится писать диктант национального единства
Народный депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук перед началом радиодиктанта национального единства
Народный депутат от «Голоса» Ольга Стефанишина пишет радиодиктант национального единства

Как у политиков прошла вторая неделя ноября – читайте в материалеGazeta.ua.

9 ноября президент Владимир Зеленский ездил на Центральный железнодорожный вокзал. Смотрел скоростной поезд Укрзализныци. Зеленского посадили на место машиниста, затем он пересел в вагон. "Класс!" – сказал президент.

Вместе с ним проехались премьер-министр Денис Шмигаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков, замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Через два года планируют запустить 20 таких по маршрутах Измаил-Одесса, Харьков-Краматорск, Харьков-Лозовая.

9 ноября народная депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко побывала в Исландии. Улетела на Глобальный форум женщин – политических лидеров. Сфотографировалась с первой леди Исландии и подписала в Telegram: "Госпожа Элиза Рид посетила форум в скромном костюме, и, о Боги, без макияжа и идеальной прически. В Украине такое невозможно".

В этот же день в Украине писали радиодиктант национального единства. Читал об осени, красоте и социальной дистанции украинский писатель Юрий Андрухович. Присоединились члены правительства, нардепы. Фотографиями, как пишут диктант, поделились в сети. Это нардеп из "Батькивщины" Иван Крулько, от "Слуги народа" Евгения Кравчук. Также – Ольга Стефанишина из "Голоса". "21-й диктант национального единства и мой первый – done! Последний мой диктант я писала еще в школе. Крутой и интересный и опыт. А еще очень красивый текст. О парке и об осени", - написала в Facebook Стефанишина.

9 ноября в Клубе Кабмина прощались с народным депутатом восьми созывов 88-летним Ефимом Звягильским. Умер от осложнений после перенесенного коронавируса. Звягильский был одним из основателей Партии регионов. Его называли "серым кардиналом Донбасса". В 1990-х был исполняющим обязанности премьера. Прощаться со Звягильским пришли: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, его заместитель Александр Корниенко, мэр Киева Виталий Кличко, сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко, бывшие нардепы-коммунисты Адам Мартынюк и Петр Симоненко. Также прошел олигарх Ринат Ахметов.

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10 ноября народный депутат Гео Лерос опубликовал на Facebook фото средства для слежки. Его будто бы обнаружил на его машине помощник. "Это офис слуги олигархов Зеленского с помощью ручных спецслужб следит за моим авто. Устройство сегодня нашло под автомобилем", - написал Лерос. На следующий день ему вручили подозрение о хулиганстве за показанный средний палец президенту на заседании парламента 4 ноября. Накануне Лерос получил еще три протокола о коррупции от Национального агентства по предотвращению коррупции.

11 ноября министр культуры Александр Ткаченко опубликовал свое заявление об увольнении. Будто бы из-за недостаточного финансирования на следующий год. До этого несколько дней был на 41-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО.

11 ноября утром в эфир вышла программа с бывшим спикером Дмитрием Разумковым. Показал, как катается на велосипедах с сыном. Ведущая спросила: лучше ли было, когда отец был спикером или нет? Ответил: "Когда он был председателем Верховной Рады. Потому что больше денег". Эксспикер похвастался рекордом, проехал велосипедом 101 км.

12 ноября министр обороны Алексей Резников приехал в район проведения операции Объединенных сил. Вместе с главнокомандующим Вооруженными Силами генерал-лейтенантом Валерием Залужным отметили лучших военнослужащих. По результатам рабочей поездки должны были наработать механизмы усиления обороны и противодействия угрозам со стороны России.

На прошлой неделе лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пришла в парламент в платье, похожем на халат медработницы. Народный депутат Гео Лерос показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому. А в дом мэра Полтавы Андрея Мамая залезла белочка.

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