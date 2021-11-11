Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото

Фото: Скриншот с програмы на ICTV

Как у политиков прошла вторая неделя ноября – читайте в материалеGazeta.ua.

9 ноября президент Владимир Зеленский ездил на Центральный железнодорожный вокзал. Смотрел скоростной поезд Укрзализныци. Зеленского посадили на место машиниста, затем он пересел в вагон. "Класс!" – сказал президент.

Вместе с ним проехались премьер-министр Денис Шмигаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков, замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Через два года планируют запустить 20 таких по маршрутах Измаил-Одесса, Харьков-Краматорск, Харьков-Лозовая.

9 ноября народная депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко побывала в Исландии. Улетела на Глобальный форум женщин – политических лидеров. Сфотографировалась с первой леди Исландии и подписала в Telegram: "Госпожа Элиза Рид посетила форум в скромном костюме, и, о Боги, без макияжа и идеальной прически. В Украине такое невозможно".

В этот же день в Украине писали радиодиктант национального единства. Читал об осени, красоте и социальной дистанции украинский писатель Юрий Андрухович. Присоединились члены правительства, нардепы. Фотографиями, как пишут диктант, поделились в сети. Это нардеп из "Батькивщины" Иван Крулько, от "Слуги народа" Евгения Кравчук. Также – Ольга Стефанишина из "Голоса". "21-й диктант национального единства и мой первый – done! Последний мой диктант я писала еще в школе. Крутой и интересный и опыт. А еще очень красивый текст. О парке и об осени", - написала в Facebook Стефанишина.

9 ноября в Клубе Кабмина прощались с народным депутатом восьми созывов 88-летним Ефимом Звягильским. Умер от осложнений после перенесенного коронавируса. Звягильский был одним из основателей Партии регионов. Его называли "серым кардиналом Донбасса". В 1990-х был исполняющим обязанности премьера. Прощаться со Звягильским пришли: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, его заместитель Александр Корниенко, мэр Киева Виталий Кличко, сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко, бывшие нардепы-коммунисты Адам Мартынюк и Петр Симоненко. Также прошел олигарх Ринат Ахметов.

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10 ноября народный депутат Гео Лерос опубликовал на Facebook фото средства для слежки. Его будто бы обнаружил на его машине помощник. "Это офис слуги олигархов Зеленского с помощью ручных спецслужб следит за моим авто. Устройство сегодня нашло под автомобилем", - написал Лерос. На следующий день ему вручили подозрение о хулиганстве за показанный средний палец президенту на заседании парламента 4 ноября. Накануне Лерос получил еще три протокола о коррупции от Национального агентства по предотвращению коррупции.

11 ноября министр культуры Александр Ткаченко опубликовал свое заявление об увольнении. Будто бы из-за недостаточного финансирования на следующий год. До этого несколько дней был на 41-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО.

11 ноября утром в эфир вышла программа с бывшим спикером Дмитрием Разумковым. Показал, как катается на велосипедах с сыном. Ведущая спросила: лучше ли было, когда отец был спикером или нет? Ответил: "Когда он был председателем Верховной Рады. Потому что больше денег". Эксспикер похвастался рекордом, проехал велосипедом 101 км.

12 ноября министр обороны Алексей Резников приехал в район проведения операции Объединенных сил. Вместе с главнокомандующим Вооруженными Силами генерал-лейтенантом Валерием Залужным отметили лучших военнослужащих. По результатам рабочей поездки должны были наработать механизмы усиления обороны и противодействия угрозам со стороны России.

На прошлой неделе лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пришла в парламент в платье, похожем на халат медработницы. Народный депутат Гео Лерос показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому. А в дом мэра Полтавы Андрея Мамая залезла белочка.