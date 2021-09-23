Зеленский в ООН попросил за Джелялова и процитировал Путина

Владимир Зеленский на Генассамблее ООН. Скриншот видео: un.org

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку международного сообщества в освобождении первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и еще около 450 незаконно удержанных украинцев.

Об этом Зеленский заявил во время выступления на общих дебатах в рамках 76-й Генеральной ассамблеи ООН.

Он процитировал на русском языке слова президента РФ Владимира Путина, сказанные им в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году. В цитате речь шла о том, что силовая политика может привести к тому, что не останется никаких правил ... будет меньше демократии и свободы.

"Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений, когда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет все больше и больше диктат и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свобод. Ведь что такое государственный суверенитет - это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора, своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства", - процитировал Зеленский.

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"Разве эти слова были неправильные? К сожалению, ответ России мы знаем. Ведь в начале сентября этого года в Крыму был незаконно задержан первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялова ... Вот вам цена свободы слова, вот вам цена борьбы за свои права, за права человек ", - сказал Зеленский.

Президент также призвал стран-членов ООН поддержать обновление резолюции относительно ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации полуострова, которые будут внесены на рассмотрение Генассамблеи до конца года.

Он поблагодарил государства, которые упомянули Украину в своих выступлениях и которые не стесняются называть оккупацию оккупацией, а агрессию - агрессией, "не боясь, что кто-то показательно покинет этот зал".

"Не надо этого бояться, ведь это площадка для диалога. Счастье Украине это точно не принесет. Счастье Украине могло принести, если бы кто-то показательно покинул наши государственные территории, наши государственные границы", - подчеркнул президент.

3-4 августа в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов. Их обвинили в причастности к взрыву на газопроводе в районе Перевального в оккупированном Крыму. Джелялова в СИЗО поставили на учет как "склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений".