Зеленский в Канаде встретился с Волкером

Зеленский встретился с Волкером. Фото: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со Специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером во время визита в Канаду.

Зеленский поблагодарил Волкера за все, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

Также украинский президент подчеркнул, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь достижения мира на Донбассе.

"Свидетельством этого является "перезапуск" работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации Нормандского формата и разведение сил и средств в Станице Луганской", - зазначилиу пресс-службе.

В то же время Зеленский добавил, что Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта.

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На прошлой неделе специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил отвод украинских военных с одной из позиций перед КПВВ в Станице Луганской. Волкер отметил, что для дальнейшего прекращения огня он ожидает следующего шага от России.