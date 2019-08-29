Зеленский устроил первую порку "слугам"

Президент Владимир Зеленский появился в Верховной Раде. Он вышел к трибуне и обратился к народным депутатам.

"Во-первых, я хочу обратиться к вам (Зеленский указал в сторону фракции "Слуга народа"). Пожалуйста, садитесь. Давайте меньше лишних диалогов. Давайте работать. Давайте уже голосовать.

Я вас очень прошу, народ ждет. Хорошо? Меньше СМС-ок. Меньше СМС-ок, пожалуйста (повысил голос президент). Больше законов", - сказал он.

Зеленский грянул ладонями по столу.

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"Мы все ждем. Уважаемый спикер, Елена Кондратюк", - продолжил Зеленский, поворачиваясь к спикеру Дмитрию Разумкову. Тот сделал ошибку, когда зачитывал фамилию второго вице-спикера.

"Спасибо господин президента", - ответил Разумков.

"Да и я вас благодарю", - эмоционально выкрикнул Зеленский.