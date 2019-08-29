Депутаты избрали главу Верховной Рады

"Нам стыдно будет смотреть людям в глаза, если мы не сделаем то, что обещаем", ФОТО: УНИАН

Председателем Верховной Рады 9-го созыва стал депутат "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

Его кандидатуру поддержали 382 депутата.

В своей речи он отметил, что к Раде 8-го созыва украинцы постепенно теряли доверие. По окончании работы - уровень доверия упал до сверхнизкой отметки. Сейчас же депутаты большой кредит доверия, который обязаны оправдать.

"Нам стыдно будет смотреть людям в глаза, если мы не сделаем то, что обещаем", - сказал Разумков.

Дмитрий Разумков был единственной кандидатурой на должность спикера Рады.

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Сегодня состоялось торжественное заседание Верховной Рады ІХ созыва. 424 народных депутата присягнули на верность Украине. Впервые в истории Украины одна партия получила большинство мест в парламенте. "Слуга народа" вместе с мажоритарщиками набрала 254 места. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. Также прошли в ВР 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Европейская солидарность" представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 46 мест заняли самовыдвиженцы.