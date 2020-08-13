Зеленский упростил для россиян получение украинского паспорта

В 2019 году 181 россиянин получил паспорт Украины. Фото: УП

13 августа в прошлом году президент Владимир Зеленский подписал указ, каким упростил процедуру получения украинского паспорта некоторыми иностранцам. За ним гражданами Украины могут стать иностранцы или лица без гражданства, защищавшие нашу страну во время боевых действий на Донбассе, и граждане России, пострадавшие от политических преследований.

Согласно этому документу, для получения украинского гражданства россияне должны предоставить декларацию об отказе от своего гражданства. Также документ, подтверждающий преследование по политическим убеждениям: справка МИД Украины, дипломатической миссии или консульского агентства Украины, выданная в установленном Кабмином порядке.

Иностранцы, воевавшие за Украину на Донбассе, должны будут предоставить декларацию об отказе от иностранном гражданстве.

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"Президент принял это решение в связи с указом Владимира Путина о введении упрощенного порядка предоставления российского гражданства украинцам", - говорится в заявлении Офиса главы державы.

В 2019 году почти 1,1 тысячи иностранцев получили паспорта Украины. Из них 181 человек россиянин, сообщает Государственная миграционная служба.

2 августа в 2019-м президент России Владимир Путин упростил процедуру получения вида на жительство для украинцев. Еще раньше Путин подписал указ, разрешающий российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, проживающим в любом регионе Луганской или Донецкой областей Украины. Это решение осудили США и ЕС.