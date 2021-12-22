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среда, 22 декабря 2021 17:06

Зеленский указом "закрыл рты" Ермаку и Арестовичу

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Зеленский указом &quot;закрыл рты&quot; Ермаку и Арестовичу
Президент Зеленский с министром иностранных дел Кулебой на конференции послов 21 декабря, Гута. Фото: president.gov.ua

С официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только президент, премьер-министр и министр иностранных дел Украины.

Соответствующий указ президент Владимир Зеленский издал 22 декабря.

Министерство иностранных дел предоставляет разъяснения по внешнеполитическому курсу Украины, координирует деятельность государственных органов в сфере внешних отношений, присматривает за выполнением международных договоров Украины, оказывает методическую, консультационную, информационную помощь госорганам по соответствующим вопросам, говорится в тексте.

Должностные лица и госорганы информируют президента, МИД о содержании служебных контактов по вопросам, касающимся реализации госполитики в сфере внешних сношений, с представителями иностранных государств, международных организаций в течение 10 дней после проведения таких контактов, а в случае получения особо важной информации - безотлагательно.

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Переписка органов по внешним отношениям, с иностранными государствами, международными организациями, их органами и должностными лицами, аккредитованными в Украине иностранными дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, представительствами международных организаций осуществляется через МИД, кроме случаев, предусмотренных законом или международным договором Украины.

Участие делегаций и представителей Украины в международных мероприятиях, проводимых за рубежом, в частности в рамках международных организаций, предусматривает, что руководство, координацию и контроль за этим осуществляет руководитель зарубежного дипломатического учреждения Украины.

30 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба огласил новые критерии работы для украинских дипломатов. Они отвечают за работу по определенным показателям.

На этой неделе в Гуте проходит конференция послов Украины. На ней Зеленский заявил, что украинская дипломатия должна стать "быстрой".

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Дата
22
декабря

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