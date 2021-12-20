Зеленский ежегодно будет собирать украинских послов в Гуте

Президент планирует сделать украинскую дипломатию более активной. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский планирует ежегодно собирать украинских послов на саммит в Гуте в Ивано-Франковской области.

Об этом он сказал на брифинге после саммит президентов "люблинского треугольника".

"Наше государство будет менять принципы внешнеполитической деятельности для трансформации его восприятия в мире. Не географический объект, а политический субъект. Не проблемный, а стратегический партнер. Чье мнение мир не формально учитывает, а реально считается с ним. Украина на мировой арене должна быть не молчаливым наблюдателем, а активным игроком", - указывает Зеленский.

Для этого нужно, чтобы дипломатия сознавала свою высокую роль.

21 декабря в Гуте пройдет конференция всех украинских послов. Раньше такие мероприятия проходили раз в несколько лет. Зеленский планирует проводить их регулярно.

"Нам нужно содержание и результат. Впервые за время независимости мы утвердили комплексный план действий Украины на мировой арене, стратегию внешнеполитической деятельности", - сказал президент.

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Стратегия включает в себя движение в ЕС и НАТО, усиление присутствия и защиту интересов Украины в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой. Президенты встретились в резиденции "Синегора" в селе Гута Ивано-Франковской области. Встреча состоится в формате "люблинского треугольника".