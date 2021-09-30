Кулеба объявил новые критерии работы для украинских дипломатов

Дипломаты должны делать конкретный вклад в развитие украинской торговли. Теперь они будут отвечать за свою работу по определенным показателям.
Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг.
"Что происходило ранее в системе? Например, по итогам года товарооборот между странами рос условно на 10%. И посольство автоматически записывало это себе в достижения.
Но установить, какой именно была роль украинского дипломата в обеспечении роста этого товарооборота было просто невозможно. Таким образом мы не получали объективную картину эффективности своей работы.
Во многих случаях товарооборот увеличивается не благодаря государству, а благодаря выгодным контрактам, заключенным предприятиями", - объяснил министр.
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"Мы хотим, чтобы дипломаты делали конкретный вклад в развитие украинской торговли. Именно поэтому теперь они будут отвечать за свою работу по конкретным показателям", - заявил Кулеба.
Например, это будет количество открытых рынков для групп украинских товаров, количество организованных дипломатом встреч украинских компаний с иностранными партнерами - с четким перечнем названий компаний и объема инвестиций и каким образом дипломат помог их привлечь.
"Конкретные показатели эффективности позволят нам действовать более эффективно", - заявил глава МИД.
"Мы не придумываем вилосипед, мы вводим в МИД эффективные практики, которые уже работают в корпоративном секторе", - добавил Кулеба и сказал о реформе.
"Больше мы не будем заниматься экономикой, как второстепенным или третьеразрядным вопросом. И будем иметь очень четкие задачи и показатели выполнения", - сказал министр.
Дмитрий Кулеба работает министром иностранных дел с марта 2020 года.
До этого был постоянным представителем Украины при Совете Европы, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Является председателем организационного комитета по подготовке саммита Крымской платформы.
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