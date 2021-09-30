Кулеба объявил новые критерии работы для украинских дипломатов

Конкретные показатели позволят действовать более эффективно, заявил Кулеба Фото: Getty Images

Дипломаты должны делать конкретный вклад в развитие украинской торговли. Теперь они будут отвечать за свою работу по определенным показателям.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг.

"Что происходило ранее в системе? Например, по итогам года товарооборот между странами рос условно на 10%. И посольство автоматически записывало это себе в достижения.

Но установить, какой именно была роль украинского дипломата в обеспечении роста этого товарооборота было просто невозможно. Таким образом мы не получали объективную картину эффективности своей работы.

Во многих случаях товарооборот увеличивается не благодаря государству, а благодаря выгодным контрактам, заключенным предприятиями", - объяснил министр.

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"Мы хотим, чтобы дипломаты делали конкретный вклад в развитие украинской торговли. Именно поэтому теперь они будут отвечать за свою работу по конкретным показателям", - заявил Кулеба.

Например, это будет количество открытых рынков для групп украинских товаров, количество организованных дипломатом встреч украинских компаний с иностранными партнерами - с четким перечнем названий компаний и объема инвестиций и каким образом дипломат помог их привлечь.

"Конкретные показатели эффективности позволят нам действовать более эффективно", - заявил глава МИД.

"Мы не придумываем вилосипед, мы вводим в МИД эффективные практики, которые уже работают в корпоративном секторе", - добавил Кулеба и сказал о реформе.

"Больше мы не будем заниматься экономикой, как второстепенным или третьеразрядным вопросом. И будем иметь очень четкие задачи и показатели выполнения", - сказал министр.

Дмитрий Кулеба работает министром иностранных дел с марта 2020 года. До этого был постоянным представителем Украины при Совете Европы, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Является председателем организационного комитета по подготовке саммита Крымской платформы.