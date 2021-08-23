Участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию

Делегаты учредительного саммита "Крымской платформы" приняли совместную декларацию.
В документе участники саммита подтвердили свою решимость поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Крыма и города Севастополя и восстановления контроля Украины над этой территорией, передает УНН.
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Согласно декларации, участники саммита решили:
- создать "Крымскую платформу" как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации Крыма Россией,
- продолжать осуществление политики непризнания незаконной аннексии Крыма Россией,
-рассмотреть введение дальнейших "политических, дипломатических и ограничительных мер" в отношении РФ "если это предусмотрено правовой системой каждого участника Платформы и согласно соответствующим процедурам, когда это необходимо и если действия России того требуют",
- противостоять новым вызовам и гибридным угрозам, вызванным продолжающейся милитаризацией Крыма,
- призвать РФ выполнять свои обязательства как государства-оккупанта соответствии с нормами международного гуманитарного права, требовать, чтобы Россия немедленно прекратила все нарушения прав человека и злоупотребления в отношении жителей Крыма и обеспечила полный и беспрепятственный доступ в Крым для мониторинговых механизмов по соблюдению прав человека и правозащитников,
- использовать соответствующие механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных с временной оккупацией,
- рассмотреть возможность поддержки экономических, инфраструктурных и экологических проектов по развитию регионов Украины, граничащих с временно оккупированным Крымским полуостровом,
- признать роль национальных парламентов в противодействии временной оккупации Крыма и поощрять координацию деятельности по Крыму между национальными парламентами, а также в рамках межпарламентских ассамблей.
В документе участники платформы осуждают продолжающиеся нарушения и злоупотребления и системные неправомерные ограничения прав человека и основных свобод, которые несут жители Крыма.
Делегаты осудили милитаризацию Крыма, препятствование правам и свободам судоходства. Зусудилы также продолжающуюся изменение демографической структуры на полуострове путем переселения российских граждан в Крым.
В документе говорится, что любое изменение статуса АРК и города Севастополя не признается и не будет признаваться.
Участники саммита ожидают возвращения Украины Крыма и Севастополя и восстановления их автономного статуса. Делегаты также призвали Россию к участию в деятельности "Крымской платформы".
Декларацию поддержали все участники "Крымской платформы". К ней могут присоединяться другие государства и международные организации.
Сейчас участие в саммите принимают 46 стран и международных организаций.
Среди них:
- три четверти стран Европейского континента;
- все 27 стран ЕС
- все 30 стран НАТО
- Люблинский треугольник (Украина, Польша, Литва)
- Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова)
- все соседи Украины (кроме Беларуси и РФ).
Временная оккупация Российской Федерацией Автономной республики Крым началась 20 февраля 2014 года, и продолжается уже 2741 день. Об этом во время выступления на саммите "Крымская платформа" заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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