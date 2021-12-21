Зеленский хочет конкретное время вступления в НАТО

Украина хочет получить временную перспективу от НАТО в следующем году, сказал президент. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский хочет получить от НАТО конкретную временную перспективу вступления Украины в Альянс.

Об этом он заявил на конференции с участием послов Украины во вторник, сообщает Gazeta.ua

"Мы стремимся поскорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достичь членства в Европейском Союзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретную. И хотим ее получить в 22 году", - сказал глава государства.

Зеленский напомнил о декларации в поддержку европейской перспективы Украины, которую уже подписали семь стран ЕС.

"Уже семь или, к сожалению, семь. Зависит от нашего с вами подхода, амбиций", - сказал.

Зеленский заявил, что украинская дипломатия должна стать "быстрой".

"В настоящее время во многих процессах Украина вынуждена догонять. И это не правильно. Об этом напоминает даже сегодняшняя дата, 21 декабря. В этот день в 2007 году, почти 15 лет назад, наши соседи, ближайшие партнеры Польша, Словакия, Венгрия и страны Балтии вошли в Шенгенскую зону. А Румыния и Болгария вошли в Европейский Союз.

Мы не можем принять тезис о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то там, через лет 50. Это демотивирует всех и замедляет", - сказал.

В прошлом году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. В этом году украинские военные звания были переведены на коды военных рангов Альянса. Вступление в НАТО – выбор Украины. Россия хочет заблокировать евроатлантическую интеграцию, говорилось в штаб-квартире Альянса.