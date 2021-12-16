НАТО – это выбор Украины: Зеленский приехал в штаб-квартиру Альянса

Зеленский встретился со Столтенбергом в штаб-квартире НАТО.

Вступление в НАТО – это выбор Украины. Россия хочет заблокировать евроатлантическую интеграцию.

Об этом было сказано на брифинге президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в четверг, сообщает Gazeta.ua

"Мы обсуждали значительное наращивание российских вооруженных сил вокруг Украины. Десятки тысяч войск в боевой готовности, артиллерия, танки, дроны, а также электронные системы введения боя. Мы не видим, что уменьшается это наращивание. Наоборот – продолжается", - заявил Столтенберг.

Россия занимается провокацией, сказал генсек НАТО.

"Это дестабилизирующее и подрывает безопасность в Европе.

Россия должна вернуться к дипломатии и деэскалации", - заявил Столтенберг.

Если РФ начнет новый виток агрессии против Украины, будет иметь жесткие последствия и "высокую цену", сказал.

"Мы не признаем незаконную аннексию Крыма с Россией. Украина имеет право защищать себя", - добавил.

НАТО будет продолжать оказывать Украине поддержку. "Украина имеет право выбирать свои меры безопасности. Это фундаментальный принцип европейской безопасности. И решение, может ли Украина присоединиться к НАТО будет приниматься только Украиной и 30 членами Альянса", – заявил Столтенберг.

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Зеленский заявил о "содержательных консультациях" по усилению взаимодействия между Украиной и НАТО.

"Происходящее на временно оккупированном полуострове Крым, Донбассе и вокруг границ Украины, в Черном и Азовском морях следует рассматривать в комплексе с другими гибридными элементами, которые российская сторона использует для шантажа и давления на наше государство", - сказал президент.

По словам Зеленского, РФ использует мигрантов как оружие, создает искусственный энергетический кризис, распространяет дезинформацию и делает кибератаки.

"Это элементы общего сценария по дестабилизации ситуации безопасности в регионе, в Украине, в целом в Европе.

Наш евроатлантический курс остается неизменным. Его поддержка в украинском обществе растет", - сказал.

"Мы не пойдем на компромисс по праву Украины выбирать свой путь. Мы не пойдем на компромисс по поводу права НАТО защищать своих союзников и мы не будем идти на компромисс в том, что у НАТО есть партнерство с Украиной, которое важно и для нас, и для Украины .

Агрессор здесь – Россия. Это Россия использует военную силу против Украины, незаконно аннексирует часть территории, продолжает дестабилизировать Восток", – сказал Столтенберг.

В прошлом году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. В этом году украинские военные звания были переведены на коды военных рангов Альянса. 14 декабря Верховная Рада разрешила допуск в Украину подразделений вооруженных сил других государств для военных учений в 2022 году.