Рада дала добро на военные учения с НАТО: что планируют

Во время учений "Объединенные усилия-2020" с участием украинских военных и военных стран-членов НАТО. Фото: АрміяInform

Верховная Рада разрешила допуск в Украину подразделений вооруженных сил других государств для военных учений в 2022 году.

Законопроект президента Владимира Зеленского во вторник поддержали 318 народных депутатов.

Поддержали фракции "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос", группы "Партія "За майбутнє" и "Довіра". ОПЗЖ - ноль голосов за.

В следующем году планируют многонациональные учения "Объединенные Усилия", "Светлая Лавина", "Кленовая Арка", "Викинг", украино-американские учения "Репид Трайдент", "Си Бриз", украино-британские "Казак Мейс", украино-польские "Сильвер Сейбер", украино-румынские "Риверайн".

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Вооруженные силы Украины примут участие в 26 многонациональных учениях на территории Украины и за ее пределами.

В Украине к учениям привлекут около 21,5 тыс. украинских военных и 11 тыс. иностранных участников.

В сентябре в Украине состоялись масштабные учения "Объединенные усилия - 2021". Присоединились военные 15 стран-партнеров, 11 из которых - члены НАТО.