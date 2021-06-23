Зеленский уехал, работа заглохла - Вирастюк увидел "хвосты" с ликвидации стихии на Прикарпатье

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Народный депутат от "Слуга народа" Василий Вирастюк поехал в первую депутатскую командировку и рассказал, как до сих пор не завершены прошлогодние работы по ликвидации стихии в Ивано-Франковской области. Об этом он написал в Facebook

Нардеп встречался с председателями громад в 87 избирательном округе.

"Пасичнянская громада - одна из крупнейших в округе. Уже 10 лет не могут достроить новый корпус Бытковского лицея. В поселке Быткив нет детского сада. Есть угроза подмывания и разрушения мостов в направлении населенных пунктов Быткив и Зелена.

Ланчинская ОТГ. До сих пор не завершены работы по ликвидации стихии 2020 года.

Делятинская громада. Укрепление берегов рек после стихии 2020 года, с которой до сих пор громада не может справиться из-за невозможности освоения государственных средств на те или иные работы, которые заходят в декабре и возвращаются обратно в бюджет.

Яремчанская и Перерислянская громады нуждаются в значительной финансовой поддержке.

Перерислянская ОТГ. Состояние и ремонт дорог", - сообщил Вирастюк.

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Также нардеп заявил, что будет "как можно быстрее" решать вопрос с "качественными дорогами: ремонт и строительство" и "Берегоукреплением горных и высокогорных населенных пунктов".

В прошлом году в июне президент Владимир Зеленский прилетал на вертолете в подтопленный от непогоды поселок Ланчын на Ивано-Франковщине. Тогда охрана бегала президенту за сапогами. Вместе с Зеленским и подтопленном поселкке также был министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель ДСНС. В сентябре Зеленский снова приезжал в Ланчин. Сайт президента сообщал, что последствия стихии "быстро" ликвидировали. Всего в Ивано-Франковской области из-за наводнения подверглись разрушениям 1457 объектов. Работы по ликвидации последствий стихии на них не проводились из-за отсутствия средств. Тогда Зеленский заявлял, что правительство должно "в кратчайшие сроки отреагировать".