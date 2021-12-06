Зеленский уехал на фронт, а Корниенко - на авиабазу ВСУ

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Харьковскую и Донецкую области.

Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-й годовщины Вооруженных сил Украины и вручит государственные награды военнослужащим.

Президент также примет участие в церемонии присвоения почетных наименований и вручения боевых флагов военным частям ВСУ", - сообщает сайт президента.

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Тем временем первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко поехал на авиабазу ВСУ "Озерное" в Житомирской области.

"В 2022 году на оборону выделят рекордные 320 миллиардов гривен, что составляет почти шесть процентов ВВП. Из них Минобороны получает 148 миллиардов. Еще пять с половиной миллиарда заложено на жилье для ветеранов АТО", - сказал первый вице-спикер.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук находится с рабочим визитом в Польше.

6 декабря Вооруженные силы Украины отмечают 30-летие создания. В 18:00 в Киеве, Харькове, Львове, Краматорске и Одессе состоятся основные торжества с участием президента, руководства Министерства обороны и Вооруженных сил. С годовщиной ВСУ поздравили и США.