"У Украины нет лучшего партнера, чем США" - американцы поздравили ВСУ

Лучшим партнером Украины являются Соединенные Штаты Америки.
Об этом говорится в приветствии посольства США с Днем ВСУ.
"От имени тысячи американских военных, которые проходили и проходят учения вместе с украинскими солдатами и офицерами, поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины.
Мы благодарим всех, кто служил и служит ради защиты Украины. Ваше самопожертвование и храбрость стали примером для всех.
Российская агрессия против Украины продолжается. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
У Украины нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты Америки. Слава Украине", - сказала старшая представитель Министерства обороны США, полковник Бриттани Стюарт.
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6 декабря Вооруженные силы Украины отмечают 30 лет. В этот день в 1991 году Верховная Рада приняла закон "О вооруженных силах Украины".
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