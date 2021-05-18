Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 135
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 459
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
1 Просмотров: 99
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1944
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Просмотров: 486
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
Просмотров: 495
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
Просмотров: 243
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Просмотров: 207
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
5 Просмотров: 1323
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 549
Фото
Все фото
6
4
4
11
4
В сети появилось видео &quot;штурма&quot; дома Кличко
В сети появилось видео "штурма" дома Кличко
Сожжение Рады драконом: нардепка удивила вышивкой на одежде
Сожжение Рады драконом: нардепка удивила вышивкой на одежде
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
&quot;Аваков - черт. Но не только он&quot; - Антоненко
"Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко
Экс-нардепа подозревают в организации обстрела &quot;телеканала Медведчука&quot;
Экс-нардепа подозревают в организации обстрела "телеканала Медведчука"
Видео
Все видео
Медведчук не приближенный к Путину, он шестерка - Bihus.info
Медведчук не приближенный к Путину, он шестерка - Bihus.info
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
Интервью
1/5
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Просмотров: 45
Она начинается, когда человек не получает этого - как бороться с зависимостью детей от игр
Она начинается, когда человек не получает этого - как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 72
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 198
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 252
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 594
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
18 мая 2021
Просмотров: 117
Не запити б
У жовтні я святкував день народження. Запросив колег. Першим прийшов заступник головного редактора. Дістав пляшку віскі і став виголошувати промову. ...
вторник, 18 мая 2021 20:23

Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт

  Комментировать
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Виктор Небоженко: "Офис президента хочет контролировать Киев и его финансовые потоки и лишить Порошенко серьезного союзника". Фото: Радио Свобода

Противостояние президента Владимира Зеленского и столичного мэра Виталия Кличко имеет глубокие корни. В его основе — желание Зеленского разрушить союз Кличко с пятым президентом Петром Порошенко и ослабить оппозицию. Также Офис президента стремится поставить во главе Киеве своего человека, чтобы установить контроль над финансовыми потоками столицы. Своими соображениями с Gazeta.ua поделился политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

Почти сразу после избрания новый президент пытался подвинуть киевского мэра с его должности. Как возникло это противостояние?

Несколько лет назад в Вене собрались Кличко, Порошенко, Левочкин и Фирташ и начали борьбу за власть — каждый за своего премьера, своего мэра Киева и своего президента. Поэтому то, что происходит сейчас — это не просто конфликт коррупционеров, окружающих Кличко, и "честного президента". Это прежде всего желание президента расколоть эту группу, и, возможно, рассорить Порошенко с Кличко. Но Кличко не здастся. Собственно, это не первое подобное противостояние. При Омельченко и Черновецком также был конфликт между столичной властью и Администрацией президента. В определенной степени он продолжается и по сей день.

Главная политическая задача главы ОП Андрея Ермака и Зеленского — разорвать связь между мэром и лидером оппозиции. Поскольку у Порошенко очень хорошие электоральные перспективы именно в Киеве

Кличко боится, что Офис президента назначит нового руководителя Киевской городской государственной администрации. Для него это очень опасно. Возможно, именно с этим связан сегодняшний инцидент, когда в квартиру Кличко утром пришли правоохранители якобы с обыском. Но я думаю, что Кличко и Зеленский не будут серьезно ссориться. Президент стремится объединить силы против оппозиции, а для этого Кличко должен отойти от Порошенко. Это главная политическая задача главы ОП Андрея Ермака и Зеленского — разорвать связь между мэром и лидером оппозиции. Поскольку у Порошенко очень хорошие электоральные перспективы именно в Киеве.

Есть и чисто лоббистские мотивы. Администрация КГГА — одна из самых коррумпированных в Украине

Чем это противостояние может закончиться для Кличко?

Это некий обмен ударами. Не думаю, что будут какие-то серьезные последствия для действующего мэра, такие как домашние аресты или судебные преследования. Кличко трудно, потому что он слабый как менеджер. Он много сделал для престижа Украины, в частности своими достижениями в спорте, но быть мэром — не его. Однако при этом он амбициозный человек. Офис президента хочет, во-первых, контролировать Киев и его финансовые потоки, и во-вторых, лишить Порошенко серьезного союзника. Если эти задачи будут выполнены — мы увидим мгновенное улучшение отношений Зеленского с Кличко. Возможно, действующий мэр даже сохранит свой пост.

Есть и чисто лоббистские мотивы. Администрация КГГА — одна из самых коррумпированных в Украине. Поэтому она очень важна для людей, зарабатывающих на коррупции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"

Нужен менеджер с опытом, а не просто человек, который хочет, чтобы ему каждый вечер приносили деньги, а он потом относил их в Офис президента

Какие шансы у Зеленского подвинуть Кличко и поставить своего человека?

Пока очень слабые. Сейчас в окружении Зеленского просто нет ярко выраженных администраторов. Здесь нужен именно управленец, а не демагог, не друг семьи или артист "95-го квартала". Нужны сильные личности. В команде президента нет политика, который может быстро справиться с киевскими проблемами. Назначение на должность городского головы Тищенко или кого-то подобного ничего не даст. Киев — это огромный живой коррупционный механизм, и им надо уметь управлять. Здесь нужен менеджер с опытом, а не просто человек, который хочет, чтобы ему каждый вечер приносили деньги, а он потом относил их в Офис президента.

Если сегодня удастся подвинуть Кличко — то завтра так же можно будет подвинуть Филатова или кого-то из местных мэров

Как отразится это противостояние на жизни города и государства? Изменится ли что-то для рядовых киевлян?

Оно отразится не только на Киеве. Мэры Львова, Днепра, Одессы и других крупных городов внимательно наблюдают, чем закончится конфликт между городской администрацией и Офисом президента. Это будущая модель отношений между центральной властью и регионами. Если сегодня удастся подвинуть Кличко — то завтра так же можно будет подвинуть Филатова или кого-то из местных мэров. Это борьба за центровые тенденции. Особое внимание Киеву, потому что это столица и солнечное сплетение политической Украины.

Насчет жизни рядовых киевлян — на ней эти процессы никак не отразятся. Горсовет не контролирует киевский электорат. Киевляне не могут оказать никакого влияния на столичную власть. Во время Майданов жители Киева показывали себя силой, с которой надо считаться, но как только Майданы завершаются — выборы обычно не приводят к власти депутатов, заботливо относящихся к киевлянам. Эти люди заняты исключительно личными делами — делением финансовых потоков и тому подобным. Работу городских органов власти сейчас можно оценить на тройку. Для столицы это маловато, хотелось бы чего-то большего.

18 мая утром в доме по ул. Богдана Хмельницкого в Киеве, где живет Кличко, появились следователи СБУ. Они проводили обыски в одной из квартир дома. Кличко заявил, что сначала СБУ приходила в его квартиру.

На прошлой неделе прокуратура сообщила, что совместно с СБУ провела обыски у участников преступной группы, которые совместно с чиновниками КГГА организовали вымогательство и получение средств из субъектов хозяйствования за незаконную аренду торговых точек в центральных районах столицы.

Ранее обыски проводили в Киевавтодоре. Уголовное производство начали по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при ремонте дорог в столице на сумму более 18 млн грн.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

Международный день музеев - куда сегодня сходить

Впервые женщина преодолела на самолете звуковой барьер

Украинцев начали арестовывать по сфабрикованному обвинению

"Провалилась вся наша квартира" - в Одессе обрушилась часть жилого дома

Электропоезд разогнался до рекордной скорости

Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

Приняли резолюцию об автономии Украины

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 18306
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
7
 Просмотров: 12618
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
8
 Просмотров: 9945
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 7830
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
 Просмотров: 7668
Политика
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
 Просмотров: 135
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
 Просмотров: 450
Медведчук не сбежал в Россию, потому что должен отрабатывать миллиарды – Луценко
Медведчук не сбежал в Россию, потому что должен отрабатывать миллиарды – Луценко
 Просмотров: 504
Парламент уволил министра здравоохранения Степанова
Парламент уволил министра здравоохранения Степанова 1 Просмотров: 504
СБУ объяснила, для чего блуждала этажами дома Кличко и звонила в его двери
СБУ объяснила, для чего блуждала этажами дома Кличко и звонила в его двери Просмотров: 333
Больше всего комментируют
5
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
3
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
3
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
1
Создали пулемет
Голосов: 7058
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть