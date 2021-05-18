Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт

Виктор Небоженко: "Офис президента хочет контролировать Киев и его финансовые потоки и лишить Порошенко серьезного союзника". Фото: Радио Свобода

Противостояние президента Владимира Зеленского и столичного мэра Виталия Кличко имеет глубокие корни. В его основе — желание Зеленского разрушить союз Кличко с пятым президентом Петром Порошенко и ослабить оппозицию. Также Офис президента стремится поставить во главе Киеве своего человека, чтобы установить контроль над финансовыми потоками столицы. Своими соображениями с Gazeta.ua поделился политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

Почти сразу после избрания новый президент пытался подвинуть киевского мэра с его должности. Как возникло это противостояние?

Несколько лет назад в Вене собрались Кличко, Порошенко, Левочкин и Фирташ и начали борьбу за власть — каждый за своего премьера, своего мэра Киева и своего президента. Поэтому то, что происходит сейчас — это не просто конфликт коррупционеров, окружающих Кличко, и "честного президента". Это прежде всего желание президента расколоть эту группу, и, возможно, рассорить Порошенко с Кличко. Но Кличко не здастся. Собственно, это не первое подобное противостояние. При Омельченко и Черновецком также был конфликт между столичной властью и Администрацией президента. В определенной степени он продолжается и по сей день.

Главная политическая задача главы ОП Андрея Ермака и Зеленского — разорвать связь между мэром и лидером оппозиции. Поскольку у Порошенко очень хорошие электоральные перспективы именно в Киеве

Кличко боится, что Офис президента назначит нового руководителя Киевской городской государственной администрации. Для него это очень опасно. Возможно, именно с этим связан сегодняшний инцидент, когда в квартиру Кличко утром пришли правоохранители якобы с обыском. Но я думаю, что Кличко и Зеленский не будут серьезно ссориться. Президент стремится объединить силы против оппозиции, а для этого Кличко должен отойти от Порошенко. Это главная политическая задача главы ОП Андрея Ермака и Зеленского — разорвать связь между мэром и лидером оппозиции. Поскольку у Порошенко очень хорошие электоральные перспективы именно в Киеве.

Есть и чисто лоббистские мотивы. Администрация КГГА — одна из самых коррумпированных в Украине

Чем это противостояние может закончиться для Кличко?

Это некий обмен ударами. Не думаю, что будут какие-то серьезные последствия для действующего мэра, такие как домашние аресты или судебные преследования. Кличко трудно, потому что он слабый как менеджер. Он много сделал для престижа Украины, в частности своими достижениями в спорте, но быть мэром — не его. Однако при этом он амбициозный человек. Офис президента хочет, во-первых, контролировать Киев и его финансовые потоки, и во-вторых, лишить Порошенко серьезного союзника. Если эти задачи будут выполнены — мы увидим мгновенное улучшение отношений Зеленского с Кличко. Возможно, действующий мэр даже сохранит свой пост. Есть и чисто лоббистские мотивы. Администрация КГГА — одна из самых коррумпированных в Украине. Поэтому она очень важна для людей, зарабатывающих на коррупции.

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Нужен менеджер с опытом, а не просто человек, который хочет, чтобы ему каждый вечер приносили деньги, а он потом относил их в Офис президента

Какие шансы у Зеленского подвинуть Кличко и поставить своего человека?

Пока очень слабые. Сейчас в окружении Зеленского просто нет ярко выраженных администраторов. Здесь нужен именно управленец, а не демагог, не друг семьи или артист "95-го квартала". Нужны сильные личности. В команде президента нет политика, который может быстро справиться с киевскими проблемами. Назначение на должность городского головы Тищенко или кого-то подобного ничего не даст. Киев — это огромный живой коррупционный механизм, и им надо уметь управлять. Здесь нужен менеджер с опытом, а не просто человек, который хочет, чтобы ему каждый вечер приносили деньги, а он потом относил их в Офис президента.

Если сегодня удастся подвинуть Кличко — то завтра так же можно будет подвинуть Филатова или кого-то из местных мэров

Как отразится это противостояние на жизни города и государства? Изменится ли что-то для рядовых киевлян?

Оно отразится не только на Киеве. Мэры Львова, Днепра, Одессы и других крупных городов внимательно наблюдают, чем закончится конфликт между городской администрацией и Офисом президента. Это будущая модель отношений между центральной властью и регионами. Если сегодня удастся подвинуть Кличко — то завтра так же можно будет подвинуть Филатова или кого-то из местных мэров. Это борьба за центровые тенденции. Особое внимание Киеву, потому что это столица и солнечное сплетение политической Украины. Насчет жизни рядовых киевлян — на ней эти процессы никак не отразятся. Горсовет не контролирует киевский электорат. Киевляне не могут оказать никакого влияния на столичную власть. Во время Майданов жители Киева показывали себя силой, с которой надо считаться, но как только Майданы завершаются — выборы обычно не приводят к власти депутатов, заботливо относящихся к киевлянам. Эти люди заняты исключительно личными делами — делением финансовых потоков и тому подобным. Работу городских органов власти сейчас можно оценить на тройку. Для столицы это маловато, хотелось бы чего-то большего.

18 мая утром в доме по ул. Богдана Хмельницкого в Киеве, где живет Кличко, появились следователи СБУ. Они проводили обыски в одной из квартир дома. Кличко заявил, что сначала СБУ приходила в его квартиру. На прошлой неделе прокуратура сообщила, что совместно с СБУ провела обыски у участников преступной группы, которые совместно с чиновниками КГГА организовали вымогательство и получение средств из субъектов хозяйствования за незаконную аренду торговых точек в центральных районах столицы. Ранее обыски проводили в Киевавтодоре. Уголовное производство начали по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при ремонте дорог в столице на сумму более 18 млн грн.