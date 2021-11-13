Зеленский, средний палец и Лещенко на поезде – мемы и фотожабы недели

На этой неделе Государственное бюро расследований объявило подозрение народному депутату Гео Леросу, показавшему средний палец в сторону президента Владимира Зеленского и руководителя ОП Андрея Ермака.

А врач Евгений Комаровский в интервью Дмитрию Гордону сказал "Мы лохи. Реальные", говоря о поддержке Зеленского в 2019 году.

Также в сетях ходят слухи, что вместо советника Ермака Михаила Подоляка главным по идеологии и информационной политике Офиса президента сделали бывшего народного депутата от БПП Сергея Лещенко.

Gazeta.ua собрала самые интересные мемы и фотожабы недели.

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Государственный Укрэксимбанк приветствовал овациями восстановленного в должности директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова, который нападал на журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях". Это вызвало острую реакцию у пользователей Facebook. Впоследствии банк сообщил, что Тельбизова уволили.