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пятница, 12 ноября 2021 23:57

Укрэксимбанк все-таки уволил нападавших на журналистов "Схем", которых встречали апплодисментами сотрудники

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Укрэксимбанк все-таки уволил нападавших на журналистов &quot;Схем&quot;, которых встречали апплодисментами сотрудники
Нападавших на журналистов все-таки уволили. Фото: Радио Свобода

Наблюдательный совет АО "Укрэксимбанк" отреагировал на ситуацию, когда один из нападавших на журналистов Игорь Тельбизов вошел в банк под аплодисменты и решил инициировать прекращение с ним трудовых отношений.

Действия Тельбизова и работников банка стали предметом возмущения общественности, поэтому наблюдательный совет принял единодушное решение обратиться в правление банка об увольнении Тельбизова и Осипова, сообщает пресс-служба банка.

Члены Наблюдательного совета констатировали, что своими действиями Тельбизов и Осипов доказали, что они не способны выполнять обязанности, а также не понимают положения кодекса этики и корпоративных ценностей банка.

Они решили, что пребывание этих двух сотрудников на должностях создает угрозу для всей системы безопасности банка и для его стабильности, а также создает репутационные риски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями

Государственный Укрэксимбанк приветствовал овациями обновленного в должности директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова, который нападал на журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях". Он обвиняется в уголовном производстве, открытому по обращению журналистов.

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