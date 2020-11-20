Зеленский спросил у Венецианской комиссии, что делать с КСУ

Стороны обсудили восстановление наказание за ложь в декларациях. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский попросил председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио провести экспертизу и разъяснить, каким образом можно избежать необратимого вреда антикоррупционной реформе после скандальных решений Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Стороны обсудили поиск комплексного решения для быстрого выхода из конституционного кризиса в Украине, отмечают в ОП.

"Надо выработать механизмы, которые бы навсегда устранили возможность какого-либо влияния на судей КСУ и усовершенствовали процедуры принятия решения судьями. Важно восстановить доверие общества к конституционному судопроизводству. Пока оно полностью разрушено", - заявил Зеленский.

Глава государства обратился к Венецианской комиссии относительно ее экспертизы в разъяснении вопросов, каким образом избежать нанесения решением КСУ от 27 октября необратимого вреда антикоррупционной реформе.

Они также обсудили наработки законопроектов по восстановлению наказания за ложь в декларациях, обеспечении полноценной работы НАПК и НАБУ. Также говорили о проведении комплексной судебной реформы, в том числе реформирования механизма отбора судей, а также Высшей квалификационной комиссии судей.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривает наказание за ложь в декларации. Президент внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда. Представитель президента в КСУ заявил, что президентский законопроект обеспечит восстановление общественного доверия и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия КСУ. В Совете Европы назвали законопроект Зеленского по КСУ грубым нарушением.