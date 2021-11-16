Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Зеленский собирает внеочередное пленарное заседание. Фото: ВР

18 ноября пройдет внеочередное пленарное заседание Верховной Рады.

Его инициировал президент Владимир Зеленский, сообщает спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram.

На заседании будут рассмотрены законопроекты, связанные с экономикой и финансами:

№5315 – о страховании,

№5125 – о кредитных союзах, который продолжает реформу небанковского финансового сектора,

№5542-1 – об обеспечении стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Проект утверждает поэтапное увеличение суммы гарантирования до 600 тыс. грн с 1 января 2023 года,

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№5065 – о регулировании рынка финансовых услуг,

№5688 и 5689 - о налоговых и таможенных стимулах для участников индустриальных парков.

До конца года еще двум группам пенсионеров повысят пенсионные выплаты. С 1 декабря увеличат минимальные пенсии в связи с повышением прожиточного минимума. Вторую группу составляют пенсионеры старше 65 лет, у которых страховой стаж более 30 лет у женщин и более 35 лет у мужчин.