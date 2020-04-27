Зеленский созвонился с Макроном. Говорили о Донбассе, МВФ и "антиколомойском" законе

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Особое внимание уделили ситуации на Донбассе и состоянию реализации договоренностей во время Парижского саммита в "нормандском" формате, сообщает сайт главы государства.
Макрон приветствовал освобождение 20 пленных с оккупированных Россией территорий 16 апреля.
"Отмечена важность продолжения переговоров для достижения мира на Донбассе", - пишет сайт президента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Минск" исчерпал себя. "Нормандский" формат надо расширять - экс-посол США
Зеленский сообщил о ходе переговоров с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества с Украиной.
"Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ", - подчеркнул глава государства.
Зеленский также выразил надежду относительно быстрого принятия ЕС решения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в 1,2 млрд для преодоления последствий пандемии Covid-19.
Стороны отметили обоюдный интерес к восстановлению динамики двустороннего сотрудничества после нормализации эпидемической ситуации.
"Знаю, что вы хотели посетить Украину. Буду рад приветствовать вас, как только закончится эпидемия коронавируса и только этот визит станет возможным", - сказал Зеленский.
Макрон подтвердил свое намерение посетить Украину.
Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом с поправками законопроект о банковской деятельности.
Комментарии