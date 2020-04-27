Зеленский созвонился с Макроном. Говорили о Донбассе, МВФ и "антиколомойском" законе

В рамках программы НАТО грузовые самолеты Украине делают доставку помощи Франции. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Особое внимание уделили ситуации на Донбассе и состоянию реализации договоренностей во время Парижского саммита в "нормандском" формате, сообщает сайт главы государства.

Макрон приветствовал освобождение 20 пленных с оккупированных Россией территорий 16 апреля.

"Отмечена важность продолжения переговоров для достижения мира на Донбассе", - пишет сайт президента.

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Зеленский сообщил о ходе переговоров с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества с Украиной.

"Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также выразил надежду относительно быстрого принятия ЕС решения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в 1,2 млрд для преодоления последствий пандемии Covid-19.

Стороны отметили обоюдный интерес к восстановлению динамики двустороннего сотрудничества после нормализации эпидемической ситуации.

"Знаю, что вы хотели посетить Украину. Буду рад приветствовать вас, как только закончится эпидемия коронавируса и только этот визит станет возможным", - сказал Зеленский.

Макрон подтвердил свое намерение посетить Украину.

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом с поправками законопроект о банковской деятельности.