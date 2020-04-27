Помощь МВФ: в Раде сделали шаг навстречу

16 тыс. поправок разобрали за неделю.

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом с поправками законопроект о банковской деятельности. Документ называют "антиколомойским".

Решение на онлайн-заседании в понедельник поддержали 18 членов комитета (3 против и 2 воздержались) из 32, сообщает "Інтерфакс-Україна".

Принятие закона должно разблокировать заключение новой программы с Международным валютным фондом. Ряд депутатов подали к документу более 16 тыс. поправок. Комитет начал рассматривать их с прошлого вторника в онлайн-формате.

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Международный валютный фонд ожидает от Украины принятия в целом закона о банках, заявлял представитель МВФ Йоста Люнгман. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности.