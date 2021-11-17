Зеленский созвонился с Эрдоганом

Украина и Турция планируют подписать Соглашение о зоне свободной торговли. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом.

Об этом сообщил сайт главы государства.

Зеленский сообщил турецкому коллеге о начале серийного производства транспортного самолета Ан-178.

"Приглашаю Турцию присоединиться к кругу его заказчиков", – сказал.

Стороны также говорили о завершении в ближайшее время подготовки Соглашения о зоне свободной торговли. Кроме того - о ряде двусторонних проектов, в частности строительстве жилья для крымских татар, взаимодействии в энергетической сфере, путях диверсификации поставок энергоресурсов.

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Президенты договорились провести юбилейное, 10-е заседание Стратегического совета высокого уровня в феврале в Киеве. Этому предшествует проведение в декабре второго заседания "Квадриги" на уровне министров иностранных дел и обороны.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за выраженное соболезнование в связи с гибелью украинских воинов на фронте. Также поговорил на тему освобождения украинских граждан, незаконно удерживаемых Россией.

Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, участвует в "Крымской платформе".

23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит "Крымской платформы". На него приехали 46 делегаций. Инициатива должна объединить мир вокруг темы оккупированного Россией полуострова и способствовать деоккупации. 13 ноября военно-морские силы Украины провели тренировки с кораблями ВМС Турции, США и Румынии в акватории Черного моря.