Зеленский созвонился с Джонсоном

Владимир Зеленский и Борис Джонсон во время подписания Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией, октябрь прошлого года. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Говорили после саммита "Группы семи", который состоялся 11-13 июня под председательством Великобритании, и перед саммитом НАТО, который начинается сегодня, сообщает сайт главы государства.

Ключевое внимание - евроатлантическая интеграция Украины.

"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями", - сказал Зеленский.

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Также украинский президент рассказал британскому премьеру о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины. Он отметил, что полного отвода российских войск не произошло, уровень военной угрозы для нашего государства остается высоким.

Зеленский отметил важность дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепления украинского флота.

Также затронул вопрос противодействия реализации проекта "Северный поток - 2", который является вызовом для Украины в сфере безопасности. Его введение в действие недопустимо, сказал Зеленский.

Зеленский пригласил Джонсона посетить Украину для участия в саммите "Крымской платформы" в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

В прошлом году в июне Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Это предусматривает более широкий обмен информацией. В сентябре в Украине проходили совместные военные учения с Альянсом. Их открывал президент Владимир Зеленский. В учениях приняли участие около 4 тыс. военных из 10 стран. А в этом году украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО.