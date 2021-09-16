Зеленский создал рабочую группу по угрозам от "Северного потока-2"

"Северный поток-2" содержит прямые угрозы национальной безопасности. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по наработке предложений по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины.

Об этом сообщает пресс служба главы государства, передает Ukrinform.

Соответствующее распоряжение президент подписал "в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовам в сфере энергетики, в частности реализацией проекта "Северный поток - 2", который содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона".

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Рабочая группа должна подготовить предложения мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов.

Рабочую группу возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В ее состав вошли глава СБУ Иван Баканов, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь СНБО Алексей Данилов.

1 октября российская газовая компания-монополист "Газпром" планирует начать поставки газа через "Северный поток-2". Газ из России пойдет в Европу. Будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и даже северную Италию. "Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Длиной 1234 км. В декабря 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их восстановили в конце 2020-го. США ввели против "Северного потока-2" новый пакет санкций.