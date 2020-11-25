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среда, 25 ноября 2020 14:48

Зеленский сменил кадровую стратегию - инсайд с Банковой

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Зеленский сменил кадровую стратегию - инсайд с Банковой
Партия президента Зеленского не получила на выборах ни одного мэра областного центра. Фото: preisident.gov.ua

В кадровой политике президента Владимира Зеленского новая тенденция - "связи" вместо "новых лиц". Об этом со ссылкой на собеседника в Офисе президента сообщает "Українська правда"

"Мы пытаемся ставить не "ригов", но когда нет других сильных кандидатов, то приходится ставить таких людей как Гриневецкий (бывший нардеп и председатель Одесской ОГА. - Gazeta.ua). Они, по крайней мере, сильные орговики, прошли какую-то школу", - объясняет собеседник на Банковой новую тенденцию в региональной политике.

Кадровый поворот совпал по времени с увольнением с должности руководителя ОП Сергея Трофимова. Буквально на следующий день после его отставки, 11 ноября, Кабмин согласовал назначение 3 новых председателей ОГА в: в Одесскую, Сумскую и Николаевскую области.

"На подходе сейчас Ивано-Франковск, Хмельницкий. Их уже сняли. Харьков пока не сменили, но есть большие вопросы. В общем там даже претензий к прежним губерам нет, они просто никакие. И все", - делится планами Офиса источник.

СМИ напоминает, что Гриневецкий, низначался еще Кучмой председателем Одесской ОГА, участвовал в скандальном сепаратистском "северодонецком съезде" в 2004 году и требовал инавгурировать Януковича.

Назначенный на этой неделе председатель Сумской ОГА Василий Хома во времена Евромайдана был заместителем председателя Харьковской ОГА Михаила Добкина. Именно при Фоме в Харьковскую ОГА зашли "титушки".

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"За все назначения сейчас отвечает Кирилл Тимошенко (заместитель руководителя ОП. - Gazeta.ua), все решают в Офисе. То есть на Кабмин приходят уже готовые решения, которые особо и не обсуждаются. Перед назначением проводит собеседование Чернышев (министр развития общин и территорий - Gazeta.ua). Но это - чистая симуляция. На Кабмине кандидаты показывают какие-то презентации, но это так же не играет никакой роли", - рассказал источник в правительстве.

Влияние Тимошенко не ограничивается назначением губернаторов. Он также пытается участвовать в вопросе переформатирования Кабмина.

"Сейчас снять все правительство не удастся, но есть несколько министров, которых будут менять отдельно. Например, председателя Мининфраструктуры Криклия. На его место Тимошенко предлагает поставить своего друга главу Укравтодора Кубракова", - рассказал член Кабмина.

На вопрос, откуда он берет кандидатуры на кадровые назначения в регионы, Тимошенко ответил, что Офис ищет людей, которые бы смогли обеспечить в областях "управляемость и порядок".

"На каждую область у нас по 5-6 претендентов. Их советуют совершенно разные люди, в том числе из регионов. Для нас идеальный портрет кандидата в губернаторы - это человек, которого уважают в регионе местные власти, местные элиты, бизнес и который сможет держать ситуацию в руках. Потому что это представитель президента на местах, он должен быть властью", - сказал заместитель руководителя ОП.

Также намерены возродить формат Совета регионального развития при президенте.

"Но мы хотим, чтобы рядом с председателями ОГА, как представителями президентской вертикали, были и мэры, может не всех, но областных центров. И также мэры с каких-то небольших городков, которые показывают какие-то крутые примеры, как можно управлять своими громадами. Вот как мэр Черткова, например", - рассказал Тимошенко.

22 ноября состоялся второй тур выборов городских председателей в 11 городах. Первый тур местных выборов был 25 октября. Кандидат от партии "Слуга народа" не победил на мэрских выборах ни в одном областном центре.

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