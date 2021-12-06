Зеленский сказал об агрессии России и силе Украины

Украина продолжает защищаться от агрессии РФ.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский на торжествах, посвященных Дню ВСУ в Харькове, сообщает Gazeta.ua
"Сегодня вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины я нахожусь именно здесь, в Харькове, на площади Свободы. Это самая большая площадь в Украине, одна из самых больших в Европе и мире. Это знаково, ведь свобода для нас самая большая ценность.
Это символ нашей державы Украины, которую защитили от агрессии России в 2014 году и продолжают защищать наши военные.
Мы гордимся нашими сухопутными войсками, пехотой, танкистами, ракетчиками и артелиристами.
Мы начали серийное производство и поставку в ВСУ ракетного комплекса "Нептун". Наше войско получило противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и контрбатарейные системы. Мы впервые запустили комплексную ракетную программу", - сказал Зеленский.
Сегодня ВСУ передадут около сотни единиц вооружения и военной техники, заявил президент.
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Зеленский сказал о строительстве флота и соглашении с Великобританией на 60 млрд грн для строительства ракетных катеров, военно-морских баз. А с Турцией Украина строит корвет класса Ada.
"Мы гордимся нашими Воздушными силами. Нет другого варианта, чем сделать их непобедимыми.
Совместно с канадской стороной положили начало космическому проекту по созданию космодрома для ракеты носителя "Циклон" украинского производства. На атлантическом побережье Канады уже начато строительство стартовой площадки", - заявил.
Боевое подразделение 140-го центра Сил специальных операций получило сертификат и право быть вовлеченным в выполнение задач в составе НАТО, также сказал Зеленский. Заявил о начале создания в Украине кибервойск.
"Мы гордимся нашими военными капелланами. 102 из них, представляя разные конфессии, официально работают в ВСУ. А каждый четвертый участвовал в боевых действиях на востоке нашего государства", - рассказал президент.
"Мы гордимся Вооруженными силами Украины. Всеми, кто освобождал Мариуполь, Славянск, Краматорск. Кто принес мир в Авдеевку, Бахмут и Счастье. Всеми, кто обязательно принесет мир в Донецк, Луганск, Крым.
Слава украинским воинам, слава Украине", - заявил Зеленский.
Торжества проходят одновременно в Киеве, Харькове, Львове, Краматорске, Одессе и военном городке Озерное в Житомирской области. Онлайн-трансляцию можно посмотреть ЗДЕСЬ.
В следующем году полностью закроют очередь на квартиры для всех ветеранов войны на востоке Украины, сказал Зеленский.
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