Зеленский сделал последний шаг до €1,2 млрд от ЕС

Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и соглашения с ЕС, которые позволят получить €1,2 млрд макрофинансовой помощи. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи ЕС на сумму до €1,2 млрд.



Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Реализация положений меморандума и указанного соглашения позволит привлечь дополнительный кредитный ресурс Евросоюза, который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в нашем государстве. Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по €600 млн каждый".

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Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также определяет меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи.

Предусмотренные меры касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для госпредприятий, функционирования рынка газа.

"Указанные меморандум и кредитное соглашение Украины и ЕС заключили 23 июля текущего года в Брюсселе. Подписанию документов предшествовало принятие Европейским советом решения о выделении "исключительной" макрофинансовой помощи странам Европейской политики соседства и расширения в условиях кризиса Covid-19 объемом €3 млрд, в рамках которого Украина получила наибольший пакет помощи в размере €1,2 млрд ", - напомнили в ОП.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины 2020 года. Вместо 7,7% в его апрельском Мировом экономическом прогнозе теперь говорят о падении до 8,2%. В июле этого года лидеры ЕС согласовали план спасения экономики. Для Фонда восстановления "Следующее поколение ЕС" выделили € 750 млн. Также утвердили долгосрочный бюджет на €1, 074 трлн.