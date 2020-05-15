Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами

Зеленскому надо дистанцироваться от олигархов. Фото: Reuters

Намеки на договоренности нынешней власти с олигархами прослеживаются. Об этом в интервью журналу "Країна" сказал глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Риск всегда существует, когда президент, безразлично как его фамилия, опирается на олигархов в развитии политических институтов, реализации планов. К большому сожалению, все украинские президенты с момента, как у нас появились олигархи, так или иначе на них опираются. Зеленский не является исключением. Хотя он в предвыборной риторике декларировал Украину без олигархов. Оказалось, что не может без них обойтись. И не важно, на конкретно какого олигарха он опирается.

Говорят, у Игоря Коломойского есть одно из любимых выражений: "Жизнь, как супермаркет. Заходишь - берешь, что хочешь. Но на выходе - касса". Приводил ли он это выражение президенту, но на месте Зеленского я подумал бы над этим. Помощь олигарха никогда не бывает искренней и бесплатной", - отметил нардеп.

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О связи нынешней власти с финансово-промышленными кругами можно судить по определенным законопроектам, кадровым назначениям, говорит Рахманин.

"И эти вещи вызывают тревогу. Не как у главы фракции, народного депутата, а как у гражданина. Насколько это угрожающе - покажет время. Пока есть возможность дистанцироваться от олигархов - это надо делать. Риск слишком велик. Олигарх - хищник. И каждый президент, который считает себя дрессировщиком, рано или поздно выясняет с удивлением для себя, что он находится за решеткой с хищником и дверь заперта.

Разумеется, людям без надлежащего политического опыта крайне сложно выстраивать систему управления государством, находить необходимые кадры. Но человек, который собирался идти в президенты, на что-то рассчитывал, имел какой-то план. Этот человек берет на себя ответственность. Сегодня так выглядит, что экзамена этой ответственности власть не выдерживает", - рассуждает политик.

Человек, который собирался идти в президенты, на что-то рассчитывал, имел какой-то план. Он берет на себя ответственность

Намеки на договоренности власти с олигархом Ринатом Ахметовым есть, говорит Рахманин.

"Есть шутка: "Любой президент нужен Ахметову. Любому президенту нужен Ахметов". Вполне может случиться, что есть договоренности по учету интересов Ахметова этой властью. Намеки на это есть. А насколько это глубоко, угрожающе и как будет страдать государство, покажет время. Потому что все зависит от масштабов и реализации этого плана.

Ахметов - самый богатый человек в стране. У него достаточно длинная скамейка запасных, большой кадровый ресурс в отличие от действующей власти. Он этим пользуется. Но каждый олигарх влиятелен настолько, насколько ему это позволяют. Судя по всему, ему это позволяют", - сказал нардеп.

Интервью с Сергеем Рахманиным читайте в журнале "Країна" от 14 мая.

21 апреля исполнился год, как украинцы избрали президентом Владимира Зеленского. Что обещал Зеленский на выборах, можно прочитать ЗДЕСЬ. 20 мая 2019 года Зеленский принес присягу президента.